Футболисты Неймар и Погба появятся качестве оперативников в Modern Warfare 2

Теги Call of Duty Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) Игры

Датамайнер CodSploitz поделился кадрами, на которых футболисты Неймар и Поль Погба предстали в качестве оперативников в Call of Duty: Modern Warfare 2

Поиграть со скинами футболистов можно будет после официального релиза игры, который состоится уже завтра. Также ходили слухи, что в шутер могут добавить Лионеля Месси.

Напомним, что в августе Погба присоединился к вымышленной команде ФК «Верданск» в рамках промоакции от Call of Duty.

Ранее игрок под ником Naki первым в мире использовал ядерное оружие в мультиплеере Modern Warfare 2.

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