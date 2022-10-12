В FIFA 23 в первую неделю сыграло 10,3 млн игроков – это рекорд франшизы
Запуск FIFA 23 стал самым успешным в истории серии.
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«Реакция наших поклонников была просто невероятной, и мы рады, что наше сообщество играет в FIFA 23 со своими любимыми игроками и командами в рекордном количестве», – рассказал представитель EA.
За первую неделю продаж в FIFA 23 сыграло 10,3 млн игроков.
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