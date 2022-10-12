В FIFA 23 в первую неделю сыграло 10,3 млн игроков – это рекорд франшизы

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Запуск FIFA 23 стал самым успешным в истории серии.

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«Реакция наших поклонников была просто невероятной, и мы рады, что наше сообщество играет в FIFA 23 со своими любимыми игроками и командами в рекордном количестве», – рассказал представитель EA.

За первую неделю продаж в FIFA 23 сыграло 10,3 млн игроков.

Ранее в FIFA 23 вышел первый патч. Он исправил проблему с античитом, не дававшим запустить игру.

В FIFA 23 топовая графика. Месси, Холанд и другие звезды – как живые!

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