Генич и Черданцев стали российскими комментаторами в FIFA 23. Российских клубов и сборной в футсиме не будет

Теги EA Sports FIFA 23 Игры

Пользователи, получившие ранний доступ к FIFA 23, сообщили, что в игре есть российские комментаторы. Ими стали Константин Генич и Георгий Черданцев.

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Также в FIFA 23 доступен полный перевод на русский язык.

Однако Electronic Arts не стала добавлять в футсим российские клубы и сборную России. Кроме того, FIFA 23 нельзя будет официально купить в РФ, так как компания приостановила продажи в стране.

Ранее стало известно, что в FIFA 23 добавили функцию отключения реплик с критикой игроков.

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