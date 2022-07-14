FIFA 23 выйдет 30 сентября (инсайдер)

Инсайдер назвал возможную дату выхода FIFA 23.

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По данным инсайдера ALumia_Italia, FIFA 23 выйдет 30 сентября 2022 года. Раньше эту же информацию публиковал Том Хендерсон.

В своем инсайде ALumia_Italia ссылается на закрытую информацию из Microsoft Store. В магазине предзаказ FIFA 23 пока что не открыт.

Ранее этот же инсайдер показал обложки закрытой беты FIFA 23.

Для Electronic Arts и FIFA это станет последняя совместная часть футбольного симулятора.

С 2023 года игра будет называться EA FC (Football Club).

Дата выхода FIFA 23

Системные требования FIFA 23