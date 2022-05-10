FIFA переименуют в EA Sports FC. EA и ФИФА официально завершили партнерство

Издатель и разработчик Electronic Arts сообщил о прекращении сотрудничества с организацией ФИФА.

В этом году выйдет последний футбольный симулятор от FIFA от EA. Со следующего года Electronic Arts будет выпускать свои футбольные игры с названием EA Sports FC. В игре останутся режимы Ultimate Team, Career Mode, Pro Clubs и VOLTA. EA Sports сохранит лицензию на 19 тысяч игроков, 700 команд, 100 стадионов и 30 лиг, включая эксклюзивные лицензии с АПЛ, LaLiga, Bundesliga, Serie A и MLS.

Ранее появилась информация, что EA начнет тестировать кроссплей в FIFA 22.

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