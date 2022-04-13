Из FIFA 22 удалили сборную России, «Спартак», ЦСКА и «Локомотив»

Из FIFA 22 в новом обновлении удалили сборную России и российские клубы.

Среди них – «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». Также был удален стадион «Открытие Банк Арена».

У игроков, у которых любимой командой был выбран российский клуб, он автоматически изменится на «ПСЖ».

На данный момент патч вышел на ПК, для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S он появится позднее.

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