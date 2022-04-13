Из FIFA 22 удалили сборную России, «Спартак», ЦСКА и «Локомотив»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Сборная России по футболу FIFA 22 Игры

Из FIFA 22 в новом обновлении удалили сборную России и российские клубы.

Среди них – «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». Также был удален стадион «Открытие Банк Арена».

У игроков, у которых любимой командой был выбран российский клуб, он автоматически изменится на «ПСЖ».

На данный момент патч вышел на ПК, для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S он появится позднее.

С Рикельме, но без Касорлы и Форлана 😧. «Вильярреал» прошел «Баварию», а что бы вытворял лучший состав из FIFA?

Лучший состав «Барселоны» в FIFA. Триумф «Ла Масии» (сразу 7 игроков в основе!), в атаке – знаменитые МСН

Опрос

Нравятся ли вам изменения FUT в FIFA 22?
2781 голос
Нравятся, играю!
20%
FIFA 22
Раньше было лучше...
14%
FIFA 21
Предпочитаю другие режимы.
14%
FIFA Pro Clubs
Не играю в FIFA.
52%
Far Cry 6

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные