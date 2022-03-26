Российские клубы и сборная в Football Manager 2022 исключены из международных соревнований

Сборную и клубы России в Football Manager 2022 исключили из международных соревнований.

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Авторы футбольного симулятора выпустили обновление, в котором в новых карьерах российские и белорусские клубы не смогут играть в европейских соревнованиях, а также принимать участие в любом международном турнире или дружественных матчах.

Также разработчики добавили, что в игре останется украинская лига. Игроки команд будут считаться европейцами на три ближайших игровых сезона.

Ранее Football Manager, Total War, Persona и другие игры SEGA стали недоступны для покупки в российском Steam.

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