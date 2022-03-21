Разработка «Ведьмака 4» началась

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The Witcher 4 официально в разработке.

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«‎Это волнующий момент, поскольку мы переходим с REDengine на Unreal Engine 5, начиная многолетнее стратегическое партнерство с Epic Games. Оно охватывает не только лицензирование, но и техническое развитие Unreal Engine 5, а также потенциальные будущие версии Unreal Engine, где это уместно.

Мы будем тесно сотрудничать с разработчиками Epic Games с главной целью – помочь адаптировать движок для игр с открытым миром», – говорится в сообщении CD Projekt RED.

При этом разработчики заявили, что игра не будет эксклюзивом Epic Games Store.

Дата релиза игры и детали ее сюжета пока что не анонсированы.

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