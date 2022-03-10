Sony остановила продажи консолей и работу PS Store в России

Sony объявила о приостановке работы PlayStation Store в России.

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Кроме этого, Sony останавливает поставки консолей и игрового софта в Россию. Также компания объявила, что пожертвует $2 млн управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и организации Save the Children.

При этом пользователи сообщают, что если к консоли привязан иностранный аккаунт, то на нем по-прежнему доступен PS Store и можно приобретать и скачивать игры из магазина.

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