Rockstar подтвердила разработку GTA 6. GTA 5 и GTA Online выйдут 15 марта на PS5 и Xbox Series

Компания Rockstar заявила, что на данный момент занимается производством GTA 6.

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По словам представителей компании, они с нетерпением ждут момента, когда смогут поделиться подробностями проекта.

Также разработчики сообщили, что GTA 5 и GTA Online выйдет 15 марта на PlayStation 5 и Xbox Series.

Ранее стало известно, что GTA 6 – единственная игра в разработке у Rockstar, которая выйдет на консолях текущего поколения.

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