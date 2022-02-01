Из FIFA 22 удалили вингера «МЮ» Мэйсона Гринвуда. Его подозревают в избиении и изнасиловании своей девушки

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EA Sports удалила нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда из FIFA 22.

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Ранее полиция арестовала футболиста по подозрению в избиении и изнасиловании своей девушки Гарриет Робсон – она выложила в инстаграме фотографии побоев и аудиозапись, где чей-то голос (предположительно, Гринвуда) принуждает ее к сексу.

Теперь в быстром матче в FIFA 22 на левом фланге нападения вместо Гринвуда за «МЮ» играет Антони Эланга. Гринвуд пока что остался в режиме Ultimate Team – цена его карточки за последние сутки выросла в несколько раз.

По словам полицейских, им понадобится больше времени для допроса Гринвуда. «Манчестер Юнайтед» отстранил футболиста от тренировок, а его одноклубники –  Криштиану Роналду, Давид Де Хеа, Поль Погба и другие – отписались от него в инстаграме.

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