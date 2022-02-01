Теннисист Даниил Медведев: «Для меня киберспорт – это точно спорт. Любимые игры – Rainbow Six, Fortnite, NHL»

Теннисист Даниил Медведев рассказал об увлечении видеоиграми и киберспортом.

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«Моя самая любимая игра – Rainbow Six Siege. Я начал в нее играть с друзьями, когда она только вышла, по-моему, 7 лет назад или 6. И все, не прекращал. Я нормально играю, звание «Платина 1». При этом я играю на контроллере против всех этих типов с мышке и клавиатурой.

В Fortnite немного играл. В принципе, прикольная игра, она мне нравилась, но довольно быстро надоела. Я не научился прямо жестко [играть], но какие-то победы были.

А, и NHL. NHL мне очень нравится, особенно если играть с друзьями, которые не умеют играть. То есть у нас один уровень.

Я люблю PlayStation за соперничество. Для меня киберспорт – это точно спорт. Там жесть: ты стараешься понять, где будет твой соперник, или что он сделает в FIFA в следующую секунду, чтобы ему ответить чем-то. И точно так же в обратную сторону. Мне нравится вот эта составляющая, поэтому в сюжетки (Sports.ru: игры с сюжетом) я не играю», – объяснил Медведев.

Ранее Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Australian Open 2022.

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