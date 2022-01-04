Шакил О′Нил подарил по 1000 консолей PS5 и Nintendo Switch детям из бедных семей

Прославленный игрок НБА Шакил О’Нил подарил по одной тысяче игровых консолей PlayStation 5 и Nintendo Switch детям из бедных семей.

Об этом спортсмен сообщил на подкасте предпринимателя Гэри Ви. Помимо консолей, дети получили еще 1 тысячу велосипедов.

«Мой отец был дрилл-сержантом армии США (Sports.ru: обычно дрилл-сержанты занимаются подготовкой новобранцев), а мать – просто трудолюбивой женщиной. У них было мало, но они научили меня помогать тем, кто нуждается в поддержке.

Я позвонил своему другу из Nintendo. Заказал 1 тысячу PS5 и 1 тысячу Nintendo Switch. Пошел в Walmart и купил 1000 велосипедов. Вчера дети в этой маленькой начальной школе в городе Макдоно плакали от счастья. Для этого все и делалось», – объяснил О’Нил.

Также легенда баскетбола добавил, что во время разговора с одним из продавцов узнал, что от 15 до 20 млн детей в США остаются без подарков.

«Я однажды ощутил это на себе. Хочу, чтобы дети никогда себя так не чувствовали», – признался Шакил.

Стандартное издание PS5 в России стоит 49990 рублей, Nintendo Switch – 23499 рублей. Таким образом, суммарная стоимость подарков без учета велосипедов обошлась О’Нилу в 73,5 млн рублей (около 977 тысяч долларов)

О’Нил не объяснил, как именно достал такое количество консолей PS5. В мае 2021 года Sony подтвердила, что дефицит PS5 официально продлится до 2022 года.

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