🕹Sports.ru ищет автора в раздел видеоигр

Привет! Мы ищем человека, который прокачает нашу волшебную команду видеоигровых авторов. Если ты любишь игры и хочешь про них писать – ждем тебя в дружной команде!

Опыт работы не важен – мы ищем как опытных авторов, так и готовы вкладываться в развитие новичков.

Игровой автор

Человек, который разбирается в игровой индустрии и любит видеоигры. Мы ждем, что ты увлекаешься не только инди и готов к многозадачности (= должен быть готов к ситуации, когда вместо исследования о ленс флеерах в переиздании «Скайрима» на «Теслу» нужно резко заняться расшифровкой лучших моментов со стрима Хидео Кодзимы с Антоном Долиным).

Тестовое задание:

1) Напишите в блоге на Cyber.sports.ru (вам нужно зарегистрироваться на сайте, чтобы ссылка работала) два поста:

а) Рекап любого игрового видео или небольшой пост по интересному треду/факту/мему: стрим, где Мэддисон раскритиковал хайповую игру/ поход Илона Маска на шоу Урганта/ лекция психолога об игровой зависимости/ что-то другое.

Примеры подобного формата:

«Любая игра в то время была чудом». Гоблин, Бонус и Гамовер обсуждают игры 90-х и программу «От винта!»

В 2013-м на Твиче чуть не забанили стримера за просмотр кино (потому что не игры!). А он просто играл в MGS 4

Российский футболист-мем – топ-2 по выносливости в FIFA 22. Усталость – это иллюзия

б) Колонка-мнение о каком-то событии в игровой индустрии или собственном игровом опыте. Sony – главное мировое зло? Новые консоли никому не нужны? Blizzard – лучшая игровая компания? Чем интереснее заход в колонке – тем лучше, но он, конечно, должен быть подкреплен аргументами.

Примеры:

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2) В сопроводительном письме напишите три идеи для подборок по известным и популярным игровым франшизам: Fallout, TES, FIFA, «Ведьмак», «Сталкер», Escape From Tarkov или любой другой игре на выбор. Укажите возможные заголовки и опишите структуру текста. Идеи не должны быть шаблонными и банальными – варианты вроде «Сильнейшие персонажи Brawl Stars» и «6 причин, почему PES плох» не подойдут. Сам текст писать не надо, нам важно увидеть ваше умение находить интересные темы и защищать их.

Куда присылать резюме?

Присылайте рассказ о себе и ссылки на тексты из тестового задания в теле письма на novokshenov@sports.ru. Тема письма – «Игровой автор». Дедлайн – 23:00 субботы, 6 ноября. Если вы большой фанат «Сталкера», Escape from Tarkov или Genshin Impact, упомяните это в письме – это может стать дополнительным плюсом.

Что мы предлагаем?

Удаленную работу с гибким графиком (занятость, которую ожидаем мы – 4/5 дней в неделю). Заработная плата обсуждается по итогу собеседования и тестовых заданий.