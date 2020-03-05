Анонсированы ремастеры трилогии Grand Theft Auto

Компания Rockstar анонсировала ремастеры трилогии Grand Theft Auto.

В коллекцию вошли GTA 3, Vice City и San Andreas. На данный момент у трилогии нет точной даты выхода. По словам разработчиков, релиз состоится «уже очень скоро».

Выход Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition состоится на ПК, мобильных устройствах, Nintendo Switch, а также консолях PlayStation и Xbox.

Стоит отметить, что текущие версии игр будут удаленны из цифровых магазинов на следующей неделе.

Также авторы трилогии заявили, что в честь релиза ремастеров добавят «кое-что новое» в GTA Online.

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Трейлер ремастера GTA The Trilogy