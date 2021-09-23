Футболиста «Манчестер Сити» Бенжамена Менди удалили из FIFA 22 – игрок обвиняется в изнасиловании

Electronic Arts удалила защитника футбольного клуба «Манчестер Сити» Бенжамена Менди из FIFA 22.

Последнее обновление убрало игрока из состава команды в одиночных режимах. В Ultimate Team карточку Менди все еще можно приобрести.

26 августа французу были предъявлены обвинения в связи с четырьмя эпизодами изнасилования за период с октября 2020 года по август 2021 года.

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