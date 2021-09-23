Футболиста «Манчестер Сити» Бенжамена Менди удалили из FIFA 22 – игрок обвиняется в изнасиловании

Теги Манчестер Сити Бенжамен Менди Electronic Arts FIFA 22 События Игры

Electronic Arts удалила защитника футбольного клуба «Манчестер Сити» Бенжамена Менди из FIFA 22.

Последнее обновление убрало игрока из состава команды в одиночных режимах. В Ultimate Team карточку Менди все еще можно приобрести.

26 августа французу были предъявлены обвинения в связи с четырьмя эпизодами изнасилования за период с октября 2020 года по август 2021 года.

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