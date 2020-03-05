Выход условно-бесплатного футбольного симулятора eFootball состоится 30 сентября на ПК и консолях

Компания Konami сообщила, что выход условно-бесплатного футбольного симулятора eFootball (Pro Evolution Soccer 2022) состоится уже 30 сентября на ПК и консолях.

По словам авторов, позже этой осенью для eFootball выйдет крупное обновление, которое добавит в игру более 600 лицензированных клубов, новые режимы и типы игроков.

В начале августа разработчики заявили, что первое время eFootball «во многом» будет похожа на демоверсию.

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