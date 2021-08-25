Xbox стал официальным партнером сборной Англии по футболу

Xbox объявил о сотрудничестве с футбольной ассоциацией Англии.

Бренд станет партнером мужской, женской и киберспортивной сборных Англии по футболу. Помимо этого, Xbox поддержит стадион «Уэмбли» в Лондоне, где сборная Англии проводит домашние матчи. Партнерство запустилось под лозунгом «Когда все играют – мы все побеждаем».

«В Xbox мы стремимся устранить препятствия и дать людям возможность испытать радость от игры. Миллионы геймеров по всему миру находят точки соприкосновения и общаются, что благодаря играм, что благодаря футболу.

FA является огромной организацией с такими же ценностями и амбициями расширения прав и возможностей людей, как у Xbox. Объявив о партнерстве, мы хотим повысить ценность сборных Англии по футболу и воплотить в жизнь мечты игроков и болельщиков со всего мира», – признался директор Global Xbox Partnership Маркос Вальтенберг.

«Мы рады сотрудничеству с Xbox – брендом, который соответствует ценностям FA. Фанаты со всего мира любят игры, поэтому для нас это партнерство является возможностью вывести наши отношения на новый уровень для всех, кто связан с английским футболом.

«Когда все играют – мы все побеждаем» – правдоподобный лозунг в отношении того, чего мы стремися достичь в FA. Надеемся, что наши сборные смогут вдохновить и принести пользу Xbox», – заявила директор по маркетингу FA Кэтрин Сворбрик.

Xbox и футбольная ассоциация Англии пообещали в ближайшее время объявить о совместных активностях для болельщиков.

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