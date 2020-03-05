Лионель Месси запустил коллекцию NFT-артов со своими изображениями

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На платформе Ethernity Chain состоялся выход коллекции NFT-артов нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Изображения появились на NFT-аукционе 21 августа в 19:00 по московскому времени. Коллекция получила название Messiverse, всего в ней представлено четыре арта. Изображения будут доступны в течение ограниченного периода времени.

На одном из изображений Месси представлен в футболке «ПСЖ» под номером 30 в футуристическом стиле. На других нападающего изобразили в сравнении с Атлантом, а также показали в космосе и среди шахматных фигур.

«Футбол похож на искусство – они находятся вне времени», – говорит Месси в пресс-релизе.

Автором работ стал австралийский художник BossLogic, сотрудничающий с Marvel и Disney.

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Публикация от Leo Messi (@leomessi)

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