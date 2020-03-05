В Football Manager добавят женские команды

Разработчики Football Manager добавят возможность создавать женские команды, заявив, что они не будут создавать отдельный «женский» футбольный менеджер.

Представитель Sports Interactive заявил, что студия создаст новые анимации, исходя из анатомических отличий между представителями полов.

Также разработчикам придется изменить более ста тысяч фраз и перевести их на 19 языков.

В студии не уточняют дату добавления женских команд, заявив, что «процесс займет длительное время» и будет стоить «миллионы».

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