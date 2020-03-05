В FIFA 22 впервые появится девушка-комментатор

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Алекс Скотт подтвердила, что появится в FIFA 22.

Бывшая профессиональная футболистка, защитник «Арсенала» и сборной Англии Алекс Скотт появится в игре в качестве комментатора. Она станет первой женщиной-комментатором в серии.

После завершения карьеры Алекс стала одним из самых популярных футбольных экспертов в Великобритании. Она работает на матчах английской Премьер-Лиги. Также Скотт является членом комментаторского состава BBC на Евро-2020. В своей карьере она успела занять второе место на чемпионате Европы 2009 и третье место на чемпионате Европы 2015.

Информация о возможном появлении Алекс в игре сообщил ранее твиттер FUTZone.

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