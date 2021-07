В FIFA 22 впервые появится девушка-комментатор

Алекс Скотт подтвердила, что появится в FIFA 22.

Бывшая профессиональная футболистка, защитник «Арсенала» и сборной Англии Алекс Скотт появится в игре в качестве комментатора. Она станет первой женщиной-комментатором в серии.

После завершения карьеры Алекс стала одним из самых популярных футбольных экспертов в Великобритании. Она работает на матчах английской Премьер-Лиги. Также Скотт является членом комментаторского состава BBC на Евро-2020. В своей карьере она успела занять второе место на чемпионате Европы 2009 и третье место на чемпионате Европы 2015.

Информация о возможном появлении Алекс в игре сообщил ранее твиттер FUTZone.

Happy to finally share the news that I joined the FIFA family and will be commentating for #FIFA22! 🙌🏾🎮



This is a big moment for FIFA, for football and women and girls across the world.

It’s also a big moment for me personally and professionally.#FIFA22 pic.twitter.com/A1Lhozl7K6