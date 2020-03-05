Геймплей FIFA 22 с новой технологией HyperMotion

EA Sports провела небольшую конференцию в рамках EA Play, на которой впервые показала геймплей FIFA 2022.

Разработчики продемонстрировали технологию HyperMotion, добавляющую в игру 4000 новых анимаций. Внимание уделили общему передвижению команды на поле, тактическим решениям искусственного интеллекта, борьбе между футболистами в воздухе, контролю мяча, «хуманизации» игроков и другим геймплейным новшествам.

Ранее стало известно, что HyperMotion будет доступна только на PS5 и Xbox Series – версии для ПК и консолей прошлого поколения выйдут без нее.

Больше деталей про FIFA 22 расскажут на EA Play Live 22 июля.

Релиз игры состоится 1 октября 2021 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК.

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Вышел трейлер FIFA 22. Что уже известно об игре?

(Трансляция начинается с 28:30 временной шкалы ролика)