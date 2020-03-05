Valve представила портативную консоль Steam Deck за 400 долларов

Компания Valve представила портативную консоль Steam Deck.

Стоимость Steam Deck:

На 64 ГБ – 400 долларов

На 256 ГБ – 529 долларов

На 512 ГБ – 649 долларов

По словам представителей Valve, в Deck будут доступны все игры из библиотеки Steam.

Консоль работает на операционной системе SteamOS, которая разработана с учетом Steam Deck.

Системные характеристики:

Гибридный процессор AMD (ЦП: Zen 2 4c/8t, 2,4–3,5 ГГц)

Графический процессор: 8 RDNA с двумя вычислительными блоками

16 ГБ LPDDR5 оперативной памяти

Steam Deck оснащена 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1280x800 и частотой обновления 60 Гц.

Поставки Steam Deck начнутся в декабре этого года в США, Канаду, ЕС и Великобританию, а в остальных странах – в 2022 году.

Steam Deck – официальная портативная консоль от Valve! Стоит почти как Switch, запускает ПК-игры

Steam Deck нельзя сравнивать с Nintendo Switch. Это ПК, а не консоль