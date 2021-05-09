Блогер, стример и член партии ЛДПР Илья «Maddyson» Давыдов рассказал, почему отказывался от предложений по работе на ТВ и высказался о комментаторе «МатчТВ» Георгии Черданцеве.

«Я отказался от, как минимум, двух или трех предложений вести передачу на ящике. Объясняю, почему: за один выпуск «Игр на вынос» в первом сезоне платили около 20 тысяч, во втором – в районе полтинника.

Когда я устраивался на НТВ-плюс, то моя ставка была 25-30 была. В «Эльдорадо» больше платили. Когда я поговорил с одним парнем, который даже сейчас работает комментатором, узнал, что даже топовым людям по тем временам и самому Чердаку платили что-то около 70 тысяч.

На телевидении все сидят такие чванливые ### [члены]: «Мы здесь на телевидении, нас смотрят ваши бабушки». Только бабки это дерьмо и продолжают это смотреть, никто другой даже не заметит, никто уже не смотрит.

Прикиньте, Чердаку платят миллион. Его все знают – это главный жополиз современного спортивного телевидения. Он должен быть обласкан всеми. Плюс он должен работать на корпоративах, пятое-десятое.

Он действительно должен работать, это полноценная работа, в отличие от того, что делаю я – и он лутает миллион, будучи одной из главных спортивных звезд. Да комментатор такого уровня, каким бы ###### [плохим] Черданцев не был, в Америке бы лутал миллион долларов в месяц, его бы подписывали как одну из звезд лиги. Другое дело, что Чердак – лоускильный отстой в данный момент времени. Во времена ТНТ и «Европейской футбольной недели» он может и представлял из себя что-то, что можно была слушать, сейчас это невозможно. Это абсолютно конъюктурный человек.

Я не могу сказать, что я его не уважаю – я не уважаю его профессиональные навыки, но я понимаю, на какую аудиторию он работает. Он прекрасно отдает себе отчет, что телек смотрят только бабки и он прекрасно знает, что нужно зарабатывать бабки, на чем их лутать: лизать жопу «Зениту», визжать как дурак, хайпить на пустом месте и прочим заниматься. Он получает миллион за все это лизоблюдство – это максимально уныло.

Смысл мне переживать о несостоявшейся телекарьере? Это каждый день с утра вставать, ######### [ехать] на ВДНХ, ходить, что-то делать. Да ну ##### [зачем] это надо? Я могу те же бабки иметь тупо играя в FIFA в 33 годика. И мне при этом не надо кричать, что «Зенит» великий, Федун великий со «Спартаком», еще какую-то ересь придумывать, ходить на награждение наших спортсменов и т.д», – подытожил Мэддисон.

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