В Epic Games Store началась раздача NBA 2K21

Теги Epic Games Store ПК Спортивные Раздачи NBA 2K21 Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача баскетбольного симулятора NBA 2K21.

Акция завершится 27 мая в 18:00 по московскому времени.

Для того, чтобы забрать игру, необходим аккаунт в Epic Games Store. Забрать игру можно по ссылке.

Ранее стало известно, что в Fortnite пройдет кроссовер с NBA. Игрокам станут доступны экипировки всех тридцати команд лиги.

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