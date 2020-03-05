В Epic Games Store началась раздача NBA 2K21

В Epic Games Store началась бесплатная раздача баскетбольного симулятора NBA 2K21.

Акция завершится 27 мая в 18:00 по московскому времени.

Для того, чтобы забрать игру, необходим аккаунт в Epic Games Store. Забрать игру можно по ссылке.

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