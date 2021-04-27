МОК подтвердил проведение чемпионатов по Rocket League и Street Fighter на Олимпиаде в Токио

Компания Intel при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК) в преддверии начала Олимпиады в Токио проведет соревнования в дисциплинах Rocket League и Street Fighter.

Отборочные турниры в национальные сборные пройдут в онлайн-формате. Общий призовой фонд Intel World Open составит 500 тысяч долларов (по 250 тысяч на каждую дисциплину).

По словам директора Intel по развитию бизнеса Марка Суботника, основными критериями при выборе дисциплин была «простота понимания для неподготовленного зрителя».

В преддверии Олимпийских зимних игр в 2018 году при поддержке Intel и МОК был проведен IEM Season XII – чемпионат по StarCraft 2.

22 апреля Международный олимпийский комитет сообщил о создании Олимпийской виртуальной серии.

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