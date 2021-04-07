Sony заработала рекордные 25 млрд долларов в прошлом году, отгрузки PS5 превысили 7,8 млн консолей

Sony опубликовала отчет за первый квартал 2021 года.

Так, на конец марта продажи PS5 превысили 7,8 млн консолей. Для сравнения, PS4 за такое же время разошлась тиражом в 7,6 млн устройств. Суммарная отметка продаж PS4 составила 116,1 млн консолей.

Количество подписчиков PlayStation Plus выросло до 47,6 млн. Год назад этот показатель был равен 41,5 млн человек. При этом количество активных пользователей PlayStation Network снизилось с 114 до 109 млн. При этом каждый активный юзер потратил в среднем за год 120,2 доллара в PlayStation Store – это рекордный показатель для магазина.

За прошедший фискальный год Sony продала 338,9 млн игр для PS4 и PS5. Всего за год компания заработала рекордные 25 млрд долларов, а операционная прибыль составила 3,2 млрд долларов. Sony прогнозирует рост продаж в текущем фискальном году на 9%, общая прибыль за текущий год также должна превысить прошлые показатели.

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