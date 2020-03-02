В США запустили ETF с акциями крупнейших спортивных компаний. Среди них — Astralis, «Формула-1», «Ювентус» и WWE

Американская компания Roundhill Investments создала ETF MVP с акциями крупнейших спортивных компаний мира.

Новый ETF (Exchange-traded fund – биржевой инвестиционный фонд) включает в себя акции 38 спортивных компаний со всего мира, включая американскую спортивную компанию Madison Square Garden Sports, рестлинг-промоушн WWE, компанию-владелец «Формулы 1» Liberty Media Corp, футбольные клубы «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Боруссия Дортмунд», спортивные бренды Adidas и Nike, автокомпанию Ferrari и киберспортивный холдинг Astralis Group.

Доля акций Astralis Group составляет 0,26% - столько же, сколько у нидерландского футбольного клуба «Аякс». Самая большая часть акций в ETF принадлежит Madison Square Garden Sports – 9,21%.

ETF MVP запустился 17 марта. Один пай стоит около 14,5 долларов, ETF управляет акциями стоимостью в 8 млн долларов. Торги проходят на Нью-Йоркской бирже, для доступа к торгам физическим лицам из России необходимо иметь статус квалифицированного инвестора. Комиссия за управление ETF составляет 0,75%.

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