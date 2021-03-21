По версии FIFA 21 в полуфинал ЛЧ прошли «Боруссия», «Бавария», «Порту» и «Реал»

Sports.ru просимулировал четвертьфиналы Лиги чемпионов в FIFA 21 и определил, кто выйдет в полуфинал в футсиме от EA Sports.

В первой четвертьфинальной паре «Боруссия» выиграла гостевой матч со счетом 1:0, а дома удержала ничью (1:1) и прошла в полуфинал. Матч «Баварии» и «ПСЖ» в Мюнхене закончился голевой ничьей, а в Париже команды обменялись голами – общий счет матча и противостояния составил 1:1, а из-за правила гостевого гола в полуфинал прошли именно немцы.

«Порту» уступил в домашнем матче (0:1), а в ответной игре забил сразу два гола в гостях – и попала в топ-4 этого розыгрыша ЛЧ. Соперником португальцев в ЛЧ в FIFA 21 стал мадридский «Реал» – испанцы сохранили ничью дома (1:1), а в Ливерпуле отличились двумя безответными мячами.

Первые четвертьфинальные матчи ЛЧ пройдут 6 и 7 апреля, ответные встречи состоятся 13-14 апреля.

Мы просимулировали четвертьфиналы ЛЧ в FIFA и PES. У EA Sports Пеп отлетит от Дортмунда, у Konami «Ливерпуль» выбьет «Реал»

Кто круче в FIFA Ultimate Team: Криштиану или Месси?