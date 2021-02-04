Замминистра спорта России: «Странная ситуация, когда у нас чемпионат России по интерактивному футболу, и там играют какой-нибудь «Ливерпуль» и «ПСЖ»

Заместитель министра спорта России Андрей Сельский пожаловался на то, что российские игроки на киберспортивных турнирах по FIFA выбирают иностранные клубы.

«Если мы задумаемся, как у нас сейчас происходят игры: вот мы играем в какую-нибудь FIFA, мы отдаем свои данные за рубеж – это раз, мы играем за игроков зарубежных команд – это два. Странная ситуация, когда у нас чемпионат России по интерактивному футболу, и у нас там играют какой-нибудь «Ливерпуль» и «ПСЖ». Где здесь российские команды, как добиться того, чтобы у нас данные киберспортсменов оставались на территории страны – вот это вопросы. Задают уже вопрос, при чем здесь российские команды. Понятно, что здесь есть вопрос безопасности данных – это один вопрос, он не про российские команды. А про российские команды – вопрос про гордость за страну. Если мы позиционируем спорт как инструмент продвижения в том числе нашей страны, нашей мягкой силы, то нам нужны российские команды», – заявил Сельский на онлайн-конференции по развитию киберспорта в России.

Кроме этого, Сельский назвал проблемой современного киберспорта зависимость от конкретных корпораций.

В FIFA 21 для игры доступны всего три российских клуба: «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Эксклюзивная лицензия на клубы РПЛ принадлежит другому футбольному симулятору – Pro Evolution Soccer от Konami.

Андрей Сельский ранее уже проводил правительственное совещание по вопросам развития киберспорта в России. Тогда на встрече присутствовали представители Федерации компьютерного спорта России и холдинга ESforce, менеджер Роман Дворянкин и руководители ведущих российских киберспортивных клубов. В ходе мероприятия киберспорт обсуждался с точки зрения цифровизации традиционного спорта.

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