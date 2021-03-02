В фильме Mortal Kombat появится оригинальная музыкальная тема франшизы

Режиссер фильма Mortal Kombat Саймон Маккуойд подтвердил, что в картине появится культовая музыкальная тема франшизы.

Также Маккуойд сообщил, что с помощью музыкальной темы Mortal Kombat он уговорил Льюиса Тана на участие в съемках. Тан сыграет в фильме роль Коула Янга.

Оригинальная музыкальная тема серии Mortal Kombat была написана Оливером Адамсом в 1995 году для фильма «Смертельная Битва». Трек занял 10-е место в чарте Billboard 200.

Экранизация Mortal Kombat выйдет 16 апреля в кинотеатрах и HBO Max.

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