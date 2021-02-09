Футболист Филипе Луис: «Азар играл в Mario Kart за пять минут до матча. Он плохо тренировался»

Бывший защитник «Челси» и «Атлетико» Филипе Луис рассказал о том, что считает Азара одним из лучших футболистов планеты. При этом Азар мог плохо тренироваться и посвящать время видеоиграм перед началом матча.

«Эден вместе с Неймаром – лучшие игроки, с которыми мне когда-либо приходилось играть. Они находятся на уровне Месси.

Он [Азар] плохо тренировался, за пять минут до игры он играл в Mario Kart в раздевалке. Он разогревался, не завязывая шнурки, но в то время никто не мог отобрать у него мяч. Он обыгрывал трех или четырех игроков, выигрывал матчи в одиночку.

Он невероятно талантлив. Возможно, ему не хватает амбиций, чтобы сказать: «Я собираюсь стать лучшим игроком в мире». Он мог бы им стать», – заметил Луис.

Азар и Луис пересеклись в «Челси» в сезоне 2014/2015, когда бразилец перешел в английский клуб из «Атлетико». Сейчас Луис выступает за «Фламенго» из бразильской Серии А.

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