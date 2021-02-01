TSM обогнала пять клубов НХЛ по оценочной стоимости

Издание Visual Capitalist сравнило оценочную стоимость киберспортивных организаций и спортивных клубов.

По состоянию на 2018 год в киберспорте существовала только одна организация с оценочной стоимостью выше 300 млн долларов. В 2020-м их стало четверо: TSM (410 млн), Cloud9 (350 млн), Liquid (310 млн) и FaZe Clan (305 млн). Эти четыре организации обогнали по ценности два клуба НХЛ – «Флориду» и «Аризону», чья стоимость оценивается менее, чем в 300 млн долларов. В общем, TSM по этому показателю обошла пять клубов НХЛ.

Аналитики также высчитали медианное значение стоимости команды в НХЛ. Оно составило 520 млн долларов (от 285 млн до 1,6 млрд). При этом средний показатель для MLB, NBA и NFL оказался значительно выше – 1,63, 1,76 и 2,9 млрд долларов соответственно.

TSM владеет составами по League of Legends, PUBG, Fortnite, Overwatch, Super Smash Bros. и Hearthstone. Помимо этого, в 2020 году организация подписала контракт с гроссмейстером Хикару Накамурой.

Хроника падения Cyberpunk 2077 – как провалилась главная игра года