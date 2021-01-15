«Медосмотр 2077». Видеоквест «Динамо» в стиле Cyberpunk 2077

«Динамо» опубликовало видеоквест в стиле Cyberpunk 2077.

В ролике под названием «Медосмотр 2077» футболисту Ди из Moscow City предстоит пройти медицинский осмотр перед возобновлением футбольного сезона.

В видео присутствует множество отсылок и пасхалок к знаменитым событиям и фразам футбольной индустрии.

Также в ролике снялись игроки «Динамо» и главный тренер клуба Сандро Шварц в роли Киану Ривза из оригинальной Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 – игра в жанре Action-RPG от польской студии CD Projekt RED. Вышла 10 декабря 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X|S и Xbox One.

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