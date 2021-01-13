Вендел из «Зенита» купил PS5 и IPhone из 24-каратного золота

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел поделился фотографией новых покупок.

Вендел репостнул в сторис фото золотых PlayStation 5 и IPhone 12, которые были сделаны для бразильца компанией IDesign Gold.

Стоимость эксклюзивного телефона оценивается в 5000 тысяч фунтов (примерно 500 тысяч рублей). О цене золотой PS5 ничего неизвестно – на сайте заказать уникальную консоль нельзя.

Судя по инстаграму компании, с золотыми IPhone ходят многие звезды футбола: Лионель Месси, Кевин Де Брюйне, Килиан Мбаппе, Тьяго Сильва и другие.

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