Twitch заблокировал аккаунт Дональда Трампа

Стриминговый сервис Twitch забанил аккаунт президента США Дональда Трампа.

«Заморозка» аккаунта продлится как минимум до 20 января – дня, когда Трамп покинет офис президента, а его место займет кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. После этого Twitch может снять блокировку.

Ранее аккаунты Трампа заблокировали в фейсбуке и инстаграме. Кроме того, твиттер рассматривает возможность перманентного бана Трампа.

Такие решения социальных сетей связаны с произошедшим в Капитолии США в ночь с 6 на 7 января – тогда поддерживающие Трампа протестующие ворвались в здание. В результате столкновений с полицией и других травм скончались 4 человека.

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