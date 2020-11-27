Роберт Левандовски создаст собственный футбольный менеджер

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски основал студию по разработке компьютерных игр.

Студия получила название RL9Sport Games. В число сотрудников компании вошел Рафал Циммерман, создавший известную среди польских поклонников футсимов игру Liga Polska Manager 95.

Первой игрой студии станет футбольный менеджер Football Coach the Game 2022. Игру обещают сделать кроссплатформенной – доступной пользователям как на ПК, так и на мобильных устройствах.

RL9Sport Games опубликовала первый трейлер, а релиз менеджера запланирован не ранее 2022 года. Страница игры уже появилась в Steam.

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