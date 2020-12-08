Cyberpunk 2077 вышел на консолях и ПК

Теги Cyberpunk 2077 Steam CD Projekt RED Epic Games Store GOG Игры

Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED стал доступен для игры на всех консолях.

Релиз версии для ПК (Steam, GOG, Epic Games Store) состоялся в 03:00 по МСК. Cyberpunk 2077 можно загрузить в Steam, GOG и Epic Games Store. 

Экшен-RPG от CDPR показала самый успешный старт в истории магазина Steam – после релиза пиковый онлайн Cyberpunk 2077 превысил миллион пользователей.

Обзор на Cyberpunk 2077 можно прочитать в нашем материале.

Карта Cyberpunk 2077: куча районов, небоскребы, бары и знаки вопроса

Рассказываем о мире Cyberpunk 2077 и показываем самый полезный мерч по игре

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