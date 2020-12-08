Cyberpunk 2077 вышел на консолях и ПК

Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED стал доступен для игры на всех консолях.

Релиз версии для ПК (Steam, GOG, Epic Games Store) состоялся в 03:00 по МСК. Cyberpunk 2077 можно загрузить в Steam, GOG и Epic Games Store.

Экшен-RPG от CDPR показала самый успешный старт в истории магазина Steam – после релиза пиковый онлайн Cyberpunk 2077 превысил миллион пользователей.

Обзор на Cyberpunk 2077 можно прочитать в нашем материале.

Карта Cyberpunk 2077: куча районов, небоскребы, бары и знаки вопроса

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