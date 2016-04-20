Футбольные агенты пытались подкупить создателей Football Manager, чтобы повысить рейтинги игроков

Глава студии Sports Interactive Майлз Джейкобсон в подкасте The Athletic прокомментировал разработку Football Manager 2021.

«Были агенты, которые пытались подкупить меня, [чтобы я повысил рейтинги игроков в FM]. И те, кто просил, знают, что больше этого делать не стоит. Потому что я не принимаю взятки», – заявил Джейкобсон.

По словам Джейкобсона, агенты пытались подкупить разработчиков, потому что многие футбольные клубы пользуются данными из игры. Также на рейтинги периодически жалуются сами игроки.

Обзор FM 2021. Football Manager стал как Фифа – играть интересно, но отличий от 2020 минимум