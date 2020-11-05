У EA Sports есть права на использование образа Ибрагимовича

Представитель EA Sports сообщил NU.nl, что у компании есть права на использование внешности и имени Златана Ибрагимовича в FIFA 21.

Их получили в результате сделки с «Миланом».

Ранее форвард «Милана» Ибрагимович возмутился из-за того, что серия FIFA зарабатывает на нем: «Кто дал EA Sports разрешение на использование моих имени и образа?»

Его поддержал полузащитник «Тоттенхэма» Гарет Бэйл. По информации The Athletic, все больше футболистов планируют выступить против использования их образов в игре.

Международный союз игроков FIFPro уполномочен продавать права на имена и образы всех членов организации. В особых случаях, когда игрок не является членом FIFPro или у него есть специальное соглашение с союзом, права на имя и образ принадлежат самому игроку, его клубу, лиге или федерации.

Кокорин без ума от CS:GO. Катает по 12 матчей в сутки, участвует в турнирах, играет против Киевстонера

Месси – 75, Пименов – 95, Лэмпард – 63, Кейн слабее Дядюна. Самые бредовые рейтинги в истории FIFA

Фифу разносит 14-летний алиен: 150 побед подряд в Weekend League