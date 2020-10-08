Артемий Панарин: «Думаю, что критики киберспорта – просто «мамонты». Нет смысла им что-то доказывать»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о киберспорте.

О доходах в киберспорте

«Если сейчас много зарабатывают только топы, то в будущем также появятся игроки четвертого звена, как и у нас, которые зарабатывают пару миллионов. Раньше я скептически относился ко всем этим играм, а сейчас начал углубляться, посмотрел турниры по Counter-Strike... Ребята испытывают те же эмоции, что и обычные спортсмены. Круто, если это их делает счастливыми».

О критиках киберспорта

«Я думаю, что эти люди просто «мамонты». Я не вижу никакого смысла спорить с ними и что-то им доказывать. Пусть они живут своей жизнью и получают удовольствие от закатов и рассветов. Многие из них думают, что в играх есть что-то неправильное. Но если человек получает счастье от этого, почему он не может играть весь день?

Другой вопрос, что ждет его потом, если он не станет киберспортсменом и не сможет войти в нормальное общество? Это плохо. Для этого в будущем мы хотим развивать школы, так же, как я когда-то приехал в интернат в Подольск. У людей будет своя киберарена, рядом школа, стадион по физической подготовке. Если у тебя все подтянуто в спорте и образовании, тогда ты получаешь доступ к кибериндустрии и можешь тренироваться.

Когда родители будут отдавать своих детей в эту индустрию, они будут понимать, что их ребенку не просто дают наркотик в виде игр, а следят за ним. Даже если у ребенка не получится в киберспорте, у него будет образование и здоровье. Думаю, они будут даже здоровее обычных спортсменов. Все-таки у нашего огранизма идет выхолащивание, а у них будет правильная физкультура для здоровья. Так что, мне кажется в киберспорте нет ничего плохого, только плюсы».

О своей киберспортивной команде

«Да, [есть команда] по Counter-Strike, но пока что она на стадии зарождения. Мы планируем расширяться. Уже понимаем, как это все работает. Сейчас будем расширяться, открывать еще и другие клубы. Есть планы сделать проект в Коркино, на моей родине. Это тоже как социальный лифт. Также стараемся двигаться в онлайн гейминг. Там тоже много возможностей. Останавливаться не собираемся».

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