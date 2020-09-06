Лапорт: «Узнал, что у меня скорость 63 в FIFA 21 🥴»

Теги Манчестер Сити Эмерик Лапорт EA Sports FIFA 21 Игры

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт отреагировал на свой обновленный рейтинг в FIFA 21.

Лапорт опубликовал грустную фотографию в твиттере с подписью «Узнал, что у меня скорость 63 в FIFA 21 🥴». Для сравнения, скорость ван Дейка в FIFA 21 – 76, а 36-летнего Кьеллини – 66.

«Теперь путь только вверх», – так ответил игроку официальный аккаунт EA Sports в твиттере.

Лапорт стал четвертым центральным защитником в списке топ-100 игроков FIFA 21 с общим рейтингом 87.

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