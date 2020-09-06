Лапорт: «Узнал, что у меня скорость 63 в FIFA 21 🥴»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт отреагировал на свой обновленный рейтинг в FIFA 21.
Лапорт опубликовал грустную фотографию в твиттере с подписью «Узнал, что у меня скорость 63 в FIFA 21 🥴». Для сравнения, скорость ван Дейка в FIFA 21 – 76, а 36-летнего Кьеллини – 66.
«Теперь путь только вверх», – так ответил игроку официальный аккаунт EA Sports в твиттере.
Лапорт стал четвертым центральным защитником в списке топ-100 игроков FIFA 21 с общим рейтингом 87.
Лучшие игроки в FIFA 21: у Роналду топовый удар, Холанд мощнее Лукаку, а лучшего вы и так знаете
Waiting for my Finding out I have— Aymeric Laporte (@Laporte) September 10, 2020
new FIFA rating 63 pace 🥴 pic.twitter.com/XyA8OgyF3g
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