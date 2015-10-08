Авторы NBA 2K поддержали протесты НБА против полицейского насилия

Представители 2K опубликовали заявление в поддержку протестов игроков НБА.

«Мы в 2K выступаем против расовой несправедливости и продолжающегося насилия против темнокожего сообщества. У NBA 2K сильное сообщество. Нам приятно видеть, что наше сообщество использует 2K как место для сбора и выражения поддержки таким движениям.

Что касается НБА и женской НБА, мы решительно поддерживаем игроков и лиги, которые используют свою платформу для протестов против стрельбы в Джейкоба Блейка», – говорится в заявлении организации.

26 августа матчи НБА были отменены после того, как баскетболисты «Милуоки» отказались выйти на игру против «Орландо» в знак протеста против полицейского насилия.

2K Games издает игры серии NBA 2K с 1999 года. Общие продажи серии – более 90 млн экземпляров. По этому показателю франшиза – одна из самых успешных в истории видеоигр.

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