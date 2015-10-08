Блогер, стример и член партии ЛДПР Илья «Maddyson» Давыдов прокомментировал отстранение от эфира комментатора Александра Шмурнова.



«Два самых мразотных говнокомментатора футбола – это Шмурнов и Гена Орлов. Просто противно этих мразей слушать. Орлова вроде заткнули. Мб, сдали в дом для косноязычных маразматиков. Сейчас выкинули и истеричного «мясного» дебила Шмурнова. Надеюсь, навсегда», – написал Мэддисон в твиттере.

Ранее стало известно, что комментатор Александр Шмурнов отстранен от работы на канале «Матч ТВ» после его эмоциональной реакции на ошибку судей в матче «Спартак» – «Сочи».

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