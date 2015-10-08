Мэддисон: «Самые мразотные говнокомментаторы футбола – Шмурнов и Орлов. Противно этих мразей слушать»

Теги Геннадий Орлов Александр Шмурнов Илья Мэддисон Илья «Maddyson» Давыдов Хейт Игры

Блогер, стример и член партии ЛДПР Илья «Maddyson» Давыдов прокомментировал отстранение от эфира комментатора Александра Шмурнова.
 
«Два самых мразотных говнокомментатора футбола – это Шмурнов и Гена Орлов. Просто противно этих мразей слушать. Орлова вроде заткнули. Мб, сдали в дом для косноязычных маразматиков. Сейчас выкинули и истеричного «мясного» дебила Шмурнова. Надеюсь, навсегда», – написал Мэддисон в твиттере.

Ранее стало известно, что комментатор Александр Шмурнов отстранен от работы на канале «Матч ТВ» после его эмоциональной реакции на ошибку судей в матче «Спартак» – «Сочи».

Оценили трейлер геймплея FIFA 21. Теперь EA перепродает нам идеи из начала нулевых

Мы сделали чат для любителей игр и киберспорта! Заходи и общайся на любую тему

Опрос

Что лучше купить?
248 голосов
Игровой PC
79%
PC
Xbox Series X
21%
Xbox Series X

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья