Xbox Series X выйдет в ноябре

Microsoft сообщила, когда выйдет консоль нового поколения.

Конкретную дату компания не назвала, но сообщила, что Xbox Series X поступит в продажу в ноябре 2020 года.

К релизу консоли будут доступны тысячи игр, включая более 100 специально оптимизированных под Xbox Series X. Помимо таких игр, как Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics и Watch Dogs: Legion, на консоли со старта продаж будут доступны эксклюзивы The Medium, Scorn, Tetris Effect: Connected и другие игры.

11 августа стало также известно о переносе флагманского шутера Halo Infinite. Игра выйдет в 2021 году.

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