Продажи GTA 5 превысили 135 млн копий, NBA 2K20 – 14 млн копий

Take-Two опубликовала отчет за период с апреля по июнь 2020 года.

Доход компании от основной деятельности составил 996 млн долларов – он вырос на 136%. 87% всех продаж – цифровые издания. Выросли на 127% траты игроков на микротранзакции и DLC.

Продажи GTA 5 превысили 135 млн копий, Red Dead Redemption 2 – 32 млн копий, NBA 2K20 – 14 млн копий, а Borderlands 3 – 10,5 млн копий.

В отчете также сообщили, что версия GTA 5 для консолей нового поколения выйдет в 2021 году.

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