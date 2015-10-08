«Рома» не будет добавлена в FIFA 21. Клуб заменят на «Roma FC»

Теги Рома Ювентус FIFA 20 FIFA 21 Игры

EA Sports сообщила, что «Рома» не будет представлена в FIFA 21.

Клуб заменят на «Roma FC» – ему изменят форму, логотип и празднования игроков. Команда будет выступать на стадионе «Олимпик».

Настоящие игроки «Ромы» и их внешний вид сохранятся в FIFA 21.

Это не первый итальянский клуб, который будет добавлен в FIFA под ненастоящим названием. В FIFA 20 «Ювентус» заменили на Piemonte Calcio из-за того, что клуб заключил эксклюзивный договор с Konami – создателями Pro Evolution Soccer.

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