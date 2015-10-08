Дебютный трейлер STALKER 2. Игра выйдет на PC, Xbox One и Series X

На презентации Xbox Game Showcase показали первый трейлер STALKER 2.
Игра будет временным эксклюзивом Microsoft и выйдет на Xbox Series X, Xbox One и PC. Позже тайтл появится на PlayStation 5.
Также STALKER 2 на релизе получат подписчики Xbox Game Pass. Игру анонсировали в мае 2018 года.
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