Дебютный трейлер STALKER 2. Игра выйдет на PC, Xbox One и Series X

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На презентации Xbox Game Showcase показали первый трейлер STALKER 2.

Игра будет временным эксклюзивом Microsoft и выйдет на Xbox Series X, Xbox One и PC. Позже тайтл появится на PlayStation 5.

Также STALKER 2 на релизе получат подписчики Xbox Game Pass. Игру анонсировали в мае 2018 года.

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