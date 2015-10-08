Дебютный трейлер STALKER 2. Игра выйдет на PC, Xbox One и Series X

На презентации Xbox Game Showcase показали первый трейлер STALKER 2.

Игра будет временным эксклюзивом Microsoft и выйдет на Xbox Series X, Xbox One и PC. Позже тайтл появится на PlayStation 5.

Также STALKER 2 на релизе получат подписчики Xbox Game Pass. Игру анонсировали в мае 2018 года.

Больше про STALKER 2 – в нашем телеграме и инстаграме про игры.

Все анонсы и трейлеры презентации Xbox

У FIFA 21 и Madden 21 нелепые обложки-коллажи. Геймеры переделывают под них другие игры

Мы сделали чат для любителей игр и киберспорта! Заходи и общайся на любую тему