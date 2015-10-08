Electronic Arts изменит название команды «Вашингтон Редскинз» в Madden 21.

«Мы довольны решением «Вашингтона» изменить название и оформление команды. Мы работаем над обновлением Madden NFL 21 – в нем будет обычная команда «Вашингтон», пока мы ждем финального решения по обновленному названию и логотипу», – рассказал представитель EA.

13 июля команда НФЛ «Вашингтон Редскинз» объявила, что изменит название. «Редскинзс» переводится как «краснокожие», а на самом логотипе клуба изображен индеец. Клуб подвергался критике из-за расистского названия.

В США давно воюют со словом «Редскинз» («Краснокожие») в названии клуба. Под давлением Black Lives Matter команда согласилась переименоваться

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