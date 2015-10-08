Sony стала официальным партнером Лиги чемпионов УЕФА

Теги Sony Interactive Entertainment Sony PlayStation PlayStation 5 Игры

Sony снова стала официальным спонсором Лиги чемпионов УЕФА.

Логотип PlayStation 5 появляется на загрузочном экране мобильного приложения турнира. Ранее таким образом Sony продвигала прошлые консоли. Компания сотрудничает с УЕФА уже более 20-ти лет.

Лига чемпионов -2019/20 сейчас находится на стадии 1/8 финала. Финальный матч пройдет 23 августа 2020 года на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

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